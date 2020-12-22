Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM В Ростовской области за минувшие сутки подтверждено 385 случаев заражения коронавирусом, данные 22 декабря опубликовала пресс-служба облправительства. Сутками ранее сообщалось о 387 случаях заражения.

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Новые случаи заражения подтверждены в 28 муниципалитетах, лидирует областной центр, где выявлено 168 новых носителей инфекции.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе за период пандемии составило уже 48 168. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 1146. Коэффициент распространения инфекции — 1,02. Выздоровели 38 809 пациентов, в том числе за последние сутки выписаны с выздоровлением 382 человека. В стационарах продолжают лечение 3021 пациент, в том числе 230 человек находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки в статистику смертности включены 23 новых жертвы COVID-19, всего в регионе коронавирус убил 1859 человек.