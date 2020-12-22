Варшава, , 12:32 — REGNUM Пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич сообщил, что 21 декабря из Великобритании, где появилась мутация вируса SARS-CoV-2, в страну прибыли около 700 польских граждан. Они сразу обратились в Санитарно-эпидемиологическую станцию, чтобы пройти тест на наличие данного вируса. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Андрусевич напомнил, что любой человек, возвращающийся в Польшу из-за границы (не только из Великобритании), может подать заявку на прохождение теста. Но для прибывших из Великобритании, в связи с последними событиями, это особенно важно.

«Все, кто обратился за тестированием, могут являться примером того, как вести себя во время пандемии, заботясь о близких. Надеемся, что в ближайшие дни новые прибывшие из Великобритании поляки тоже будут обращаться в Санитарно-эпидемиологическую станцию за проведением тестов», — сказал представитель минздрава.

Он отметил, что тесты бесплатные. Билет или другой документ, подтверждающий поездку, не требуется, достаточно устного заявления о возвращении из-за границы.

Напомним, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил, что в королевстве был обнаружен новый вариант вируса SARS-CoV-2. По его словам, в последние дни он был выявлен у более 6 тысяч человек, в основном на юге и юго-востоке Англии.

Хэнкок добавил, что новый вариант распространяется быстрее, чем ранее известный штамм, но, похоже, он не вызывает более серьезных последствий для здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), девять случаев заражения новым вариантом коронавируса были подтверждены в Дании, единичные случаи зафиксированы в Нидерландах и Австралии.