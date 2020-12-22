Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM Житель Чечни Аслан Даудов приговорён к 12 годам колонии за нападение на Будённовск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева. Такое решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщил 22 декабря представитель суда.

Отбывать наказание Даудов будет в исправительной колонии общего режима, рассказал представитель суда РИА Новости.

Напомним, в июне 1995 года около 200 боевиков, которыми руководил полевой командир Шамиль Басаев, атаковали организации и напали на жителей в городе Буденновске в Ставропольском крае. Тогда погибли 129 человек, 1586 человек находились в заложниках.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование уголовного дела против Даудова было завершено в феврале 2020 года.

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