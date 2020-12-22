Стокгольм, , 12:29 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает конференцию, посвященную новому штамму коронавируса. Об этом написал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на своей странице в Twitter.

По его словам, на совещании планируется обсудить тестирование и уменьшение рисков передачи коронавируса. Он также написал, что в ВОЗ следят за сообщениями о новом штамме.

Клюге отметил, что серьезность последствий пока трудно определить. Вместе с тем отмечается высокая способность вируса к распространению.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый штамм коронавируса передается быстрее, чем его известная разновидность.

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