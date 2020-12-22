Пенза, , 12:40 — REGNUM С диагнозом тяжелая пневмония и 100% поражением легких в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи госпитализировали жителя Пензы. Прогнозы на основании его состояния были неутешительными. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

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Врачи не теряли надежды и благодаря их усилиям, а также собственной вере в выздоровление пациент смог выкарабкаться и уже готовится к выписке. На лечении в больнице он провел 1,5 месяца и еще несколько дней был в реанимации. Какие-либо прогнозы, по словам врачей, в подобных ситуациях давать сложно. Больному провели комплексную терапию с использованием антикоагулянтов, препаратов, блокирующих цитокиновый шторм, назначались противовирусные, антибактериальные средства, оказывалась кислородная поддержка с использованием неинвазивной искусственной вентиляции легких. Немалую роль в выздоровлении сыграл и настрой пациента. Его вера в благополучный исход позволила организму самому начать активно бороться с заболеванием. Помочь пациенту намного сложнее, если человек сдался.

Выздоровевшему пензенцу предстоит еще долгая реабилитация, но самое страшное — позади. Мужчина поблагодарил весь медперсонал за свое спасение и оценил тяжесть труда медиков. Он призвал всех беречь себя и самым серьезным образом относиться к профилактическим мерам. «Пережить такое, что пережил я, — не пожелаю никому», — добавил пациент.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 22 декабря коронавирусная инфекция выявлена у 24 253 жителей, за сутки заболели 195 человек. Накануне инфицированы были 190 пациентов.

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