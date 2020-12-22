Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM За январь — октябрь 2020 года заболеваемость внебольничными пневмониями в Санкт-Петербурге выросла в 5,7 раза по сравнению с таким же периодом 2019 года. Об этом сообщили в Петростате. Цифры по октябрю текущего года еще серьезнее.

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В октябре 2020 года в Петербурге зафиксирован 9961 случай внебольничных пневмоний, что в 7,8 раза больше, чем в октябре 2019 года, а также в 2,1 раза больше, чем в сентябре 2020 года.

Всего за первые 10 месяцев текущего года зарегистрировано 67 098 случаев таких пневмоний. В это число входят и те, что вызваны коронавирусной инфекцией.

При этом заболеваемость гриппом в целом за 10 месяцев 2020 года выросла в 1,6 раза, гонококковой инфекцией — на 41,1%. По остальным инфекционным заболеваниям зафиксировано улучшение ситуации по сравнению с 2019 годом.

Напомним, за январь — октябрь 2020 года смертность в Санкт-Петербурге возросла на 15,3%, а естественная убыль населения, из расчета на 100 тыс. населения, увеличилась в 25 раз за счет превышения смертности над рождаемостью.

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