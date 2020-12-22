Москва, , 12:19 — REGNUM Расходы жителей России на празднование Нового года и развлечения в новогодние каникулы в 2021 году выросли на 26%, приводит данные опроса 22 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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В среднем сумма предполагаемых расходов российских граждан в декабре 2020 года составляет 13 тыс. 245 рублей, в 2019 году — 10 тыс. 478 рублей.

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На подарки родственникам и друзьям участники опроса также планируют потратить больше — в среднем 5 тыс. 088 руб. (в 2019 году — 4 тыс. 203 руб.), на новогодний стол — 4 тыс. 622 руб., на походы в театр, ресторан, детскую елку и пр. — 3 тыс. 535 руб.

Опрос по телефону проведен в ноябре-декабре 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, новогоднее поздравление президента России Владимира Путина планируют смотреть более 70% граждан.

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