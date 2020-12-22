Кызыл, , 12:16 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол 22 декабря поздравил жителей республики с Днём энергетика.

Шолбан Кара-оол поздравил энергетиков Тувы с профессиональным праздником Скриншот со страницы главы Тувы в Instagram

«Энергетика сегодня — один из китов, на которых стоит экономика. В Туве этот кит — филиал «Россети Сибирь». Мы его знаем как Тываэнерго», — пишет руководитель региона на своей странице в Instagram.

По словам Кара-оола, в Туве работают энергетики, являющиеся профессионалами высочайшего класса.

«В партнёрстве и слаженном взаимодействии при поддержке руководства страны мы с энергетиками добились строительства энергетического кольца на линии Кызыл — Чадан», — отметил глава Тувы.

Он добавил, что в республике продолжают возводиться современные подстанции, растёт энергобезопасность.

«У энергокомплекса республики есть будущее. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день», — подчеркнул Шолбан Кара-оол.

Напомним, 22 декабря в России отмечается День энергетика.