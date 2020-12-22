Новосибирск, , 12:13 — REGNUM В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех бывших сотрудников полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Бывшие оперативные сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 «Заельцовский» УМВД России по городу Новосибирску проходят по статьям «Превышение должностных полномочий», «Похищение человека с применением насилия, оружия, специальных средств» и «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере».

По версии следствия, в декабре 2019 года сотрудники полиции, зная о наличии у потерпевшего большой суммы денег, якобы полученных преступным путем, инсценировали задержание мужчины и похитили его. Затем они переместили его в безлюдное место, избили и потребовали передать им 2,5 млн рублей. После передачи 150 тыс. рублей потерпевший был отпущен, а злоумышленники задержаны.

Все трое после возбуждения уголовного дела были уволены. В настоящее время они находятся под стражей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.