Москва, , 12:11 — REGNUM В новогодней акции «Ёлка желаний» приняли участие первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, мэр столицы Сергей Собянин и глава Подмосковья Андрей Воробьёв.

Так, перед началом совещания по подготовке заседания Госсовета Кириенко снял шар с новогодним желанием со специальной ёлки.

«Я, правда, не знаю, что такое «Большая база. Щенячий патруль», но теперь, видимо, буду знать, потому что Виктория, ей три года, мечтает о (ней)», — сказал Кириенко, прочитав желание трехлетней девочки.

Также к ёлке подошёл Собянин и снял два шара. В первом пятилетний Паша мечтает побывать в роли сотрудника зоопарка, во втором шаре было написано желание полетать на вертолёте.

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«Ещё, конечно, рано ему быть сотрудником, но в зоопарке он точно будет», — сказал столичный мэр.

«Это ещё проще — много вертолетов пролетает над Москвой», — отметил Собянин, прочитав второе желание.

Губернатор Московской области Воробьёв снял шарик, в котором ребёнок говорит о том, что мечтает полетать на вертолёте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин исполнил мечту мальчика Димы из Челябинской области в рамках акции «Ёлка желаний», и вышел вместе с ним на лед катка на Красной площади в Москве.

Также глава государства обещал подумать, как исполнить мечту десятилетнего Саши из Тульской области, который загадал обнять настоящую панду, и на минувших выходных Саша побывал в Московском зоопарке, познакомился с живой пандой и посетил специальную зону для проведения тренингов животных.

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