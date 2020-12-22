Йошкар-Ола, , 12:11 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 22 декабря выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 53 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 8722 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 7740 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 44 человека. 113 человек скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умер один житель республики, накануне летальных случаев в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 869 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 407 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1019 человек, из них у 1008 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 124 пациента, при этом госпитализировали 94 жителя Марий Эл.