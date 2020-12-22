Черкесск, , 12:11 — REGNUM Четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа вошли в список регионов РФ, в которых на поиск работы уходит больше всего времени. Так, в антилидерах среди регионов с высокой продолжительностью периода нахождения граждан без работы оказались Карачаево-Черкессия, Чечня, Северная Осетия и Кабардино-Балкария. Такие данные приводит аналитическая служба FinExpertiza.

Если в среднем по России время поиска работы в сентябре 2020 года составляло 6,5 месяца, то в указанных субъектах-антилидерах оно составляет 8−10 месяцев, пишет «Лента.ру».

Так, в Карачаево-Черкесии, которая возглавила список по показателю самого длительного поиска работы, в среднем на трудоустройство уходит 10 месяцев и три дня. В Чечне этот показатель на четыре дня меньше, в Северной Осетии — работу находят быстрее на 28 дней. В Кабардино-Балкарии на поиск работы уходит в среднем 8 месяцев и 25 дней.

Что касается лидеров этого исследования, то быстрее всего находят работу безработные в Санкт-Петербурге — 2,5 месяца, а также в Ленинградской области — 3 месяца 23 дня и Москве — 3 месяца 26 дней.

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