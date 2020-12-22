Джакарта, , 12:09 — REGNUM Опрос, проведенный Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), показывает, что в Индонезии все еще не верят в безопасность вакцины от коронавируса, сообщает Kompas.

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Результаты опроса показали, что 56% респондентов в Индонезии считают вакцину от коронавируса безопасной, а 23% — не верят в безопасность вакцины.

Кроме того, по данным опроса, 40% респондентов заявили, что не еще не решили, вводить или не вводить вакцину от коронавируса. 17% опрошенных заявили, что не будут делать прививку. И только 37% ответили, что хотят пройти вакцинацию.

Известно также, что большинство жителей Индонезии доверяют мнению врачей (71,5%), затем президента (8,6%) и религиозных лидеров (4,5%).

Опрос проводился по телефону среди более 1200 случайно выбранных респондентов с 16 по 19 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии 550 пассажиров прошли экспресс-тест на антигены к коронавирусу.

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