Нур-Султан, , 12:08 — REGNUM С начала пандемии коронавирусом в Казахстане заразились 2,2 тыс. военнослужащих. Об этом 22 декабря заявил министр обороны республики Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции.

По его словам, от COVID-19 в вооруженных силах Казахстана скончались десять человек, в том числе пятеро военнослужащих. В настоящее время лечение продолжают получать около 100 человек.

Министр добавил, что у большинства заразившихся болезнь протекает без симптомов. До отправки в часть призывники три дня находятся на изоляции. Если результат ПЦР-теста хотя бы у одного призывника окажется положительным, то вся группа снова помещается на изоляцию.

В воинской части военнослужащие проходят двухнедельный карантин, после чего снова сдают ПЦР-тест. «Все заболевшие среди военнослужащих срочной службы были выявлены в ходе такого тестирования», — сказал Ермекбаев.