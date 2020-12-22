Москва, , 12:08 — REGNUM Согласно опросу, две трети респондентов считают 2020 год тяжелым для себя и своих близких. Об этом 22 декабря сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пользу этого высказались 66% опрошенных. Из них 30% респондентов назвали 2020 год очень плохим, а 36% — скорее трудным.

В то же время 33% опрошенных остались довольны уходящим годом. Из них 29% респондентов назвали его хорошим, а еще 4% — очень удачным.

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