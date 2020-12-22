Москва, , 12:07 — REGNUM Большинство жителей России — 82% — намерены встретить 2021 год дома. Таковы итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные 22 декабря на пресс-конференции в Москве.

Только 5% респондентов в новогоднюю ночь отправятся в гости, ещё 4% проведут праздник на даче, а вот в ресторан не пойдёт никто. Не собираются праздновать вовсе 6% опрошенных.

Отмечено также, что 49% опрошенных пригласили бы к себе в гости в новогоднюю ночь президента Владимира Путина. Увидеть в гостях премьер-министра Михаила Мишустина хотели бы 18%, ещё 7% — министра обороны Сергея Шойгу.

В опросе, который проходил в декабре, участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

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