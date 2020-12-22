Саранск, , 12:06 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1957 года рождения поступила в Республиканскую инфекционную клиническую больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя тотальная внегоспитальная пневмония. Течение заболевания усугубляли сопутствующие патологии — гипертонические болезнь 3 степени, ожирение 3 степени, сахарный диабет.

Также умер мужчина 1948 года рождения — пациент Республиканской офтальмологической больницы. При госпитализации был поставлен аналогичный диагноз. Осложнение — двусторонняя тотальная внегоспитальная пневмония. Сопутствующее заболевание — гипертоническая болезнь 3 степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 83 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 декабря в регионе выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 89 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 12 704 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2210 человек.

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