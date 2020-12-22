Салехард, , 12:06 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 186 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 188 случаев.

Основные очаги заражения на 22 декабря в ЯНАО: Новый Уренгой и Пуровский район — по 25 случаев; Надымский район — 26; Ноябрьск — 21; Салехард — 15; Муравленко — 14.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 22 декабря 30 538 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 22 795 человек, 310 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).