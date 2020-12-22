Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев привился от COVID-19. Об этом руководитель заявил на пресс-конференции.

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Глава региона принял участие в испытаниях вакцины «Спутник V» ещё летом 2020 года. Никаких побочных эффектов после прививки у Куйвашева не возникло.

«Сегодня я себя чувствую очень безопасно, может быть даже, бессмертно», — сказал губернатор.

Куйвашев призвал жителей не бояться вакцины и участвовать в массовой прививочной кампании, которая пройдёт в начале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе уже начали прививать от COVID-19 группы риска.

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