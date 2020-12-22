Москва, , 12:04 — REGNUM Жители России назвали главную тему, которую хотят услышать в новогоднем телеобращении президента Владимира Путина, — благосостояние и уровень жизни населения, (13%), приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Высказали пожелание, чтобы президент поднял вопрос о том, когда Россия победит COVID-19, 9% опрошенных. О ситуации в экономике хотят услышать 6%.

Вопрос безопасности страны главной темой новогоднего обращения Путина считают 3% респондентов, Еще 2% назвали главными темами поддержку семей с детьми и будущее России.

Опрос проведен 23—28 ноября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 455 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в уходящем 2020 году новогоднее поздравление президента России Владимира Путина планируют смотреть 71% граждан.

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