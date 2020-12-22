Махачкала, , 12:04 — REGNUM Врио министра здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов подал в отставку. Об этом 22 декабря в ходе заседания правительства региона сообщил врио главы республики Сергей Меликов, пишет «Дагестанская правда».

Гаджиибрагимов возглавил минздрав республики в середине мая 2018 года. В конце ноября текущего года он вместе со всем правительством был отправлен в отставку, но продолжил исполнять свои функции в качестве временно исполняющего обязанности министра до формирования нового состава исполнительного органа.

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Отметим, что возможная отставка Гаджиибрагимова в дагестанском медиапространстве обсуждалась в течение последних месяцев, поскольку деятельность возглавляемого им ведомства в период пандемии коронавируса активно подвергалась критике со стороны общественности. Одним из наиболее вероятных его сменщиков на посту главы минздрава республики местные СМИ называли главврача махачкалинской горбольницы №1 Хаджимурада Малаева.

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