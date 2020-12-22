Красноярск, , 12:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончался 21 пациент с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 1530 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 декабря в регионе выявлено 43 576 случаев заражения коронавирусом.

21 декабря оперштаб сообщил о 16 умерших от COVID-19 в Красноярском крае.

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