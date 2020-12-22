Калуга, , 12:04 — REGNUM В Калуге 22 декабря заместитель председателя городской думы Александр Иванов посетил школу № 3 и оценил итоги капитального ремонта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, в рамках проекта «Старым школам — новую жизнь», разработанного по предложению депутатов гордумы, в 2020 году был завершён ремонт фасада, кровли и инженерных коммуникаций. Фасад выкрашен в несколько различных оттенков, проведён косметический ремонт кабинетов и помещений школы. Завершён ремонт спортивного зала. Также в планах у руководства школы обустройство внутреннего дворика для проведения линеек и оснащение классов новой электронной техникой.

Заместитель председателя городской думы Калуги Александр Иванов посетил школу № 3 и оценил итоги капитального ремонта Фото пресс-службы городской думы Калуги

«Выполнен большой объём работ, претензий по качеству нет, — отметил Александр Иванов. — Спортивный зал не ремонтировался более 30 лет, теперь работы по его ремонту завершены, и ученики могут заниматься физкультурой в комфортных условиях. Кроме того, приведены в порядок все санузлы».

»На ремонт нам было выделено 11 миллионов рублей. За счёт этих средств была полностью заменена кровля и чердачные перекрытия, отремонтирован фасад, — сказал директор школы Валерий Бунеев. — Завершился ремонт буквально за неделю до начала нового учебного года. Качеством работ я очень доволен. Было дополнительно выделено порядка пяти миллионов рублей на ремонт спортзала, раздевалок, замену электропроводки к наружному освещению здания и обустройство водостоков. Также нам было выделено 500 тысяч рублей на системы безопасности и видеонаблюдения. Огромную помощь нам оказал депутат по нашему избирательному округу — Александр Иванов, регулярно предоставляющий школе материальную помощь».