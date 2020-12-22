Найроби, , 12:03 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Кении возросло до 94 614 после того, как ещё у 114 человек подтвердилось наличие инфекции. Об этом сообщает Citizen TV со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Кении.

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По информации журналистов телеканала, за минувшие сутки в стране было проведено 2 507 тестов.

Напомним, что днём ранее в Кении выявили 349 новых случаев заражения вирусом.

Еще пять пациентов умерли от COVID-19 за минувшие сутки, в результате чего совокупная смертность достигла 1644 человек.