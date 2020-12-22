Саранск, , 11:58 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 22 декабря выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 89 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 12 704 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

За последние сутки в республике выписаны 82 человека, всего с начала пандемии выздоровели 10 411 жителей Мордовии. 83 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За предыдущие сутки летальных случаев в регионе не было. В течение последних 24 часов скончались двое жителей региона.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2210 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 21 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 2274 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1803 человек.