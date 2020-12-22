Москва, , 12:02 — REGNUM Согласно результатом опроса, 82% респондентов планируют отметить наступление 2021 года дома. Об этом 22 декабря сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Дома» — сегодня самый массовый ответ. 82% опрошенных будут отмечать Новый год дома. Этот вариант всегда был на первом месте, но сейчас значение выросло. Очевидно, что это связано с ограничениями», — рассказал Федоров.

В то же время 5% опрошенных планируют отмечать этот праздник в гостях, а 4% — на даче. При этом о планах отмечать Новый год в ресторане в этот раз не заявил никто.

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