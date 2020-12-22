Пенза, , 12:11 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 22 декабря коронавирусная инфекция выявлена у 24 253 жителей, за сутки заболели 195 человек. Накануне инфицированы были 190 пациентов. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 19 860 заболевших, за сутки — 124 человека. Скончались после заражения коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 296 пензенцев. За сутки жертвами COVID-19 стали еще трое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области, как и в других регионах, пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией выделяются бесплатные лекарства для лечения в домашних условиях. На сегодняшний день в регионе препараты получили 6 927 человек.

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