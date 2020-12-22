Кызыл, , 11:41 — REGNUM В Туве 22 декабря выявлено 69 случаев заражения коронавирусом. Это значительно меньше, чем, например, 18 декабря, когда в республике было выявлено 84 носителя SARS-CoV-2.

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Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал жителей республики постараться удержать тенденцию на сокращение суточного прироста заболевших COVID-19. А для этого нужно беречь себя и соблюдать все правила гигиены.

«Прошу не забывать, что надо защищать близких и родных с хроническими болезнями. На фоне других регионов по смертности от COVID-19 Тува выглядит не так кричаще, но, к сожалению, и наши люди со слабым здоровьем продолжают умирать, несмотря на все созданные условия для лечения. В этом коварство инфекции», — пишет Шолбан Кара-оол на своей странице в Instagram.

Руководитель региона обратил внимание на то, что меры безопасности нужно соблюдать и в праздничные дни:

«Прошу предпринимателей̆ соблюдать наши договорённости. Утверждённые правила работы кафе и ресторанов направлены на сохранение здоровья людей. Главное — строгое выполнение условий».

В случае недомогания и симптомов коронавируса Кара-оол призвал оставаться дома, «сделав все необходимые вызовы».

Напомним, по состоянию на 21 декабря в Туве на лечении от COVID-19 находились 1568 пациентов, стационарное лечение получали 423 человека.