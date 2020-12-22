Москва, , 11:39 — REGNUM На фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса позитивный настрой на нефтяном рынке ослаб. Об этом 22 декабря заявила заведующая кафедрой стратегического управления топливно-энергетическим комплексом РГУ нефти и газа им. Губкина Елена Телегина на телеканале «Россия 24».

Добыча нефти Павел Редин (с) ИА Красная Весна

«Сейчас пандемия развивается, плюс рождественские праздники. Мы можем увидеть снижение цены достаточно долгосрочное, диапазон — может быть, месяц», — заявила Телегина.

«Потом будет коррекция, рынок отыграет. То, что вакцинация сейчас будет развиваться, ускорит позитивный настрой рынков. Но ожидать, что рынки отыграют значительно и мы восстановимся быстро, не стоит. Сейчас фьючерсы по февралю выглядят, конечно, сейчас недооптимистично», — подчеркнула она.

Новый, более заразный штамм коронавируса была впервые зафиксирован в Великобритании в сентябре, однако распространяться начал в конце декабря. Он также был зафиксирован в Дании, Нидерландах и Австралии, ЮАР и Италии.

На фоне мутации коронавируса цена нефти марки Brent 21 декабря опустилась более чем на 5% — ниже 50 долларов за баррель.