Ижевск, , 11:38 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике летальных случаев не регистрировалось.

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Умер мужчина в возрасте 62 лет. Течение заболевания у погибшего сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 286 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 22 декабря, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 362 человека, из которых двое жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 декабря в республике выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано также 206 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 17 909 случаев.

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