Москва, , 11:38 — REGNUM Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина планируют смотреть более 70% граждан, приводит 21 декабря данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Новогоднее обращение Владимира Путина Kremlin.ru

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Внимательно слушать главу государства намерены 43% опрошенных (в 2014 году после присоединения Крыма — 56%). Ещё 29% заявили, что будут слушать, не особо вникая.

При этом наиболее внимательно обращение президента к российскому народу собираются смотреть молодые люди до 24 лет — 51%.

Опрос проведен 23—28 ноября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 455 населенных пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смотрели предновогоднее телеобращение Владимира Путина в 2019 году 72% российских граждан.

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