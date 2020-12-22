Чита, , 11:38 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 22 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 25 261 человек, причём 249 из них добавились только за последние сутки. Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у семи человек.

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Общее число жертв нового вируса составило уже 454 человека. Из общего числа пациентов моногоспиталей 105 (минус шестеро за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 46 (плюс трое за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с тем 22 797 (+292 за сутки) пациентов вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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