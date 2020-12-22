Москва, , 11:40 — REGNUM Согласно данным опросов, чаще всего граждане России на Новый год планируют подарить продукты питания. Об этом 22 декабря сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На первом месте конфеты, спиртные напитки, деликатесы — 27% их планирует дарить. Сувениры — в этом году будет меньше сувениров. Доля сувениров снижается три года подряд. Видимо, денег стало меньше, чтобы дарить ненужную мелочь. На третьем месте — игрушки. На четвертом — косметика и бижутерия. Каждый пятый опрошенный на Новый год будет дарить деньги. И это самое высокое значение за 15 лет», — сообщил Фёдоров.

Что касается желаний получить подарки, то больше всего опрошенных в качестве подарков ждут туристические путевки — 13%, деньги — 12%, мобильный телефон — 10%.

«Хотят дарить одно, а получать хотят другое», — отметил Фёдоров.

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