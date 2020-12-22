Красноярск, , 11:37 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки выявлено 330 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 43 576. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в оперативном штабе региона.

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Темп прироста за сутки составил 0,8%. Выздоровели 37 102 человека, в том числе 436 — за последние сутки.

В Красноярском крае провели 2 008 407 тестов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в регионе был подтверждён 331случая заражения коронавирусом.

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