Ижевск, , 11:34 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 22 декабря выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано также 206 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 17 909 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 203 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 14 167 человек. 286 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умер один житель республики. Днем ранее смертельных случаев не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3456 человек. Из их числа 2476 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 775 — в состоянии средней степени тяжести, 205 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии не планируется сокращение числа сотрудников медицинских учреждений, заявили ранее в оперативном штабе. Уточнялось, что сокращение произошло за счет реорганизации службы Централизованной бухгалтерии минздрава Удмуртии, которая перешла в ведение минфина региона. Также реорганизован РМЦ «Резерв», он передан Станции скорой медицинской помощи. Кроме того, сокращается дублирующий административно-управленческий персонал.

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