Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM Народный памятник, Краснознамённая группа с орденом Ленина будет возвращена Екатеринбургу, заявил экс-глава города Александр Высокинский на заседании городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы обещали контракт на установку Краснознамённой группы. Устанавливаем её, контракт заключается», — сказал чиновник.

Экс-градоначальник уточнил, что подробно обсуждал этот и другие вопросы с и.о. главы Екатеринбурга Алексеем Орловым. Кроме того, Высокинский пообещал не забывать про город на новой должности — бывший мэр становится первым вице-губернатором Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснознамённую группу с орденом Ленина установили в память о трудовом подвиге горожан, ковавших Победу в тылу. В 2013 году памятник варварски снесла администрация Екатеринбурга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге «ожила» Краснознамённая группа в честь памятной даты