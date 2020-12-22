Волгоград, , 11:36 — REGNUM Ещё 270 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области 22 декабря, что на два больше показателя предыдущих суток. Выписаны после выздоровления 262 пациента, в целом перенесли инфекцию и справились с заражением более 31 тысячи человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В Волгоградской области зарегистрирован 32 тыс. 941 случай заражения коронавирусом, выздоровели 31 тыс. 217 человек. За минувшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода, всего от осложнений скончались 413 ковид-пациентов.

В стационарах находятся 6181 взрослый и 57 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1311 пациентов.