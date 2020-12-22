Анкара, , 11:30 — REGNUM Проведение любых массовых развлекательных мероприятий в гостиницах Турции запретило в период с 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года МВД страны. Об этом 22 декабря сообщает телеканал NTV со ссылкой на разосланный ранее циркуляр турецкого МВД.

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"С 21:00 (совпадает с мск) 31 декабря 2020 года по 05:00 4 января 2021 года <…> не будет ни в коем случае допускаться проведение в гостиницах и местах отдыха проведение новогодних программ, балов, иных мероприятий», — говорится в приводимом телеканале документе.

Кроме того, в нем указывается, что также запрещено в данный период проведение любых промоакций и рекламных кампаний в отелях.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в в стране непрерывного комендантского часа с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января 2021 года для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. При этом в настоящее время в Турции введены с 21:00 до 05:00 в будни и по выходным дням ограничения на выход на улицу.