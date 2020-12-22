Сантьяго, , 11:26 — REGNUM Сразу у 36 сотрудников чилийской антарктической станции Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает корпорация ABC.

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Данная станция — одна из 13 антарктических станций Чили, которая находится на западе континента, недалеко от Южной Америки.

Таким образом, Антарктида перестала быть последним мировым континентом, на котором не было зафиксировано случаев коронавируса.