Москва, , 11:20 — REGNUM Слово «коронавирус» стало самым популярным словом уходящего 2020 года в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

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Как уточнил глава центра Валерий Фёдоров,именно этот термин назвали 61% респондентов. Вторым по популярности стали «поправки к Конституции» (29%). Третье место также у слов, которые непосредственно относятся к пандемии коронавирусной инфекции, которая в значительной степени повлияла на все сферы жизни людей. Это «самоизоляция», «дистанционное образование» и «врачи» (по 23% соответственно). Также среди популярных слов участники опроса назвали «кризис» (19%), «неопределённость» (16%), «вакцину» (12%) и «удалённую работу» (11%).

Добавим, что всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился в ноябре-декабре 2020 года методом телефонного интервью. Участие в нём приняли 1,6 тысячи жителей России в возрасте от 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самые популярные слова 2020 года назвал Государственный институт русского языка им. Александра Сергеевича Пушкина. По версии института, ими стали пандемия коронавируса и внесение изменений в Конституцию. Эти темы лидировали с большим отрывом.