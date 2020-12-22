Архангельск, , 11:22 — REGNUM Архангельский ЦБК стал победителем регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

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10 декабря в формате видеоконференцсвязи прошло заседание Архангельской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщается на сайте Федерации профсоюзов Архангельской области.

Среди вопросов — итоги регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», направленного на выявление организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях.

АО «Архангельский ЦБК» стало победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

Документы АО «Архангельский ЦБК» по номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» направлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для участия в федеральном этапе конкурса.

Ежегодно предприятие инвестирует в социальные программы и проекты на территории присутствия более 350 млн. руб. (в 2019 г. — 365,7 млн. руб.).

На Архангельском ЦБК — одна из лучших в лесопромышленном комплексе социальных программ для работников, включающая, в том числе, реабилитационно-восстановительное лечение на базе АО «Быт», в санаториях других регионов, предоставление медицинских услуг работникам за счет средств добровольного медицинского страхования, финансирование расходов на отдых и оздоровление детей работников предприятия в период летних каникул, приобретение новогодних подарков для детей работников в возрасте от 1 года до 15 лет, путевок пенсионерам — бывшим работникам комбината, материальная помощь на похороны, помощь многодетным семьям, при рождении ребенка, неработающим пенсионерам к юбилейным датам, помощь на операции и обследования, компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту жительства и т.д.

Значительные инвестиции АЦБК вкладывает в обучение работников, профилактику заболеваемости, улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков.

В марте 2020 г. член Совета директоров АЦБК Владимир Крупчак принял программу помощи региональным медицинским и социальным учреждениям. Она последовательно реализуется по сей день. Комбинат создал целую систему помощи здравоохранению и соцсфере в непростое время. На переоборудование лечебных учреждений, закупку медтехники и средств защиты от коронавируса направлено уже свыше 40 млн. руб., из которых на защиту работников (широкий спектр профилактических средств — 15 млн. руб.).