Невинномысск, Ставропольский край, , 11:19 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки возбудили на Ставрополье против бывшего заместителя главы города Невинномысска Олега Бондаренко. Фигурантами также стали двое его знакомых, которые подозреваются в посредничестве во взяточничестве, сообщили ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

По данным следствия, в марте текущего года Бондаренко, занимая пост вице-мэра Невинномысска, потребовал от представителя фирмы 500 тыс. рублей за создание условий для победы в аукционе на аренду земельного участка. Взятка должна была быть передана через двух знакомых чиновника.

В октябре один из посредников сообщил представителю фирмы об увеличении требуемой суммы до 750 тыс. рублей, треть которой он оставит себе в качестве вознаграждения. Позже посредники получили 750 тыс. рублей, и при передаче Бондаренко 500 тыс. рублей были задержаны сотрудниками краевого управления ФСБ России. В настоящее время бывший вице-мэр находится под стражей.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ставрополье задержан замглавы Невинномысска