Москва, , 11:19 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 561 человек. Об этом 22 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Зафиксирован 561 летальный исход», — говорится в информации.

Это на 68 смертей больше, чем днём ранее, когда скончались от ковида 493 человека. Всего в России за время пандемии скончались 51 912 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки выявили 28 776 случаев заражения коронавирусом.