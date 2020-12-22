Краснодар, , 11:19 — REGNUM Сразу 14 новых смертей среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 зарегистрировано в Краснодарском крае за минувшие сутки, данные опубликовал региональный оперативный штаб 22 декабря.

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Во всех случаях у пациентов развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения, у всех пациентов также имелись сопутствующие патологии.

В краевой клинической больнице №1 скончались 79-летний краснодарец, который в ноябре перенес инфаркт и страдал анемией и хронической болезнью почек, а также 56-летний житель Анапы, с диагностированным раком легкого и сахарным диабетом. В краевом госпитале ветеранов войн в день госпитализации умерла жительница Краснодара 65 лет, она страдала гипертонией. Также два пациента, мужчины 69 и 51 года, скончались в Усть-Лабинской ЦРБ, 84-летний пациент с гипертонией умер в горбольнице Армавира. В Северской ЦРБ скончались 94-летняя женщина и 79-летний мужчина с сердечно-сосудистыми патологиями. В инфекционной больнице Сочи №2 скончались 70-летний житель Туапсе и 50-летняя жительница Сочи. В Тихорецкой ЦРБ умер пациент из Кропоткина. В Крымской ЦРБ скончался мужчина 53 лет с сахарным диабетом, проживавший в Темрюкском районе. В Лабинской ЦРБ умерла 79-летняя местная жительница. В инфекционной больнице №3 Новороссийска умер 82-летний мужчина.

Всего в Краснодарском крае за период пандемии жертвами коронавируса стали 809 человек. Врачи продолжают борьбу за жизни 129 пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии.