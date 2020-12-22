Москва, , 11:22 — REGNUM Удачным для себя и семьи 2020 год назвали только 4% граждан, принимавших участие в соответствующем опросе. Об этом 22 декабря сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Очень удачным для себя и семьи этот год назвали только 4%. 29% назвали его «в целом хорошим». «Скорее трудным» — для 36%. Плохим, очень тяжёлым он был примерно для 30%», — сообщил Фёдоров.

При этом глава ВЦИОМ подчеркнул, что большинство граждан РФ заявили, что в целом негативно оценивают 2020 год для страны.

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