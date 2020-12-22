Обнинск, Калужская область, , 11:21 — REGNUM В клинической больнице № 8 в Обнинске Калужской области исчерпан коечный фонд для больных COVID-19. Все 30 коек, выделенные для инфицированных коронавирусом пациентов, в настоящее время заняты. Об этом заявил заместитель главного врача больницы Эммануил Здановский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В клинической больнице № 8 в Обнинске исчерпан коечный фонд для больных COVID-19 Кб8.рф

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»За неделю было выписано 20 пациентов. Ежедневно мы госпитализируем от трех — четырех человек — столько же выписываем на амбулаторное долечивание или переводим в стационар следующего уровня. Таким образом, оборот койки в отделении достаточно высокий», — сказал Эммануил Здановский.

По словам медика, если состояние человека в стационаре ухудшилось или коечный фонд переполнен, пациента могут направить в другую больницу региона, например, Малоярославца, Балабанова или Калуги. На этот случай существует единый телефон колл-центра для врача, который согласует перевод и госпитализацию своего пациента.

Глава городской администрации Обнинска Татьяна Леонова подтвердила, что при необходимости горожан, заболевших ковидом, будут срочно размещать на койках регионального фонда в других больницах. По данным оперативного штаба Калужской области по состоянию на 21 декабря в медучреждениях региона свободно 658 инфекционных коек из 2388.

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