Краснодар, , 11:10 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 187 новых случаев заражения коронавирусом, это на семь случаев больше, чем сутками ранее. Данные статистики 22 декабря опубликовал региональный оперативный штаб.

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«В Краснодаре выявлено 55 случаев, в Ленинградском — 22, в Выселковском районе — 17, в Темрюкском — 13, в Сочи, Абинском и Павловском — 11, в Белореченском — 9. По пять жителей заболели в Туапсинском, Курганинском и Лабинском районах. В Геленджике и Мостовском заразилось по четыре человека, в Анапе — три. В Новороссийске, Ейском и Славянском районах коронавирус подтвердился у двух человек. По одному случаю отмечено в Армавире, Динском, Калининском, Красноармейском, Северском и Староминском муниципалитетах», — сообщили в оперштабе.

За весь период пандемии на Кубани подтвердилось уже 26 036 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 17 572 пациента. В 809 случаях медики оказались бессильны перед болезнью.

На 22 декабря в тяжёлом состоянии в стационарах края находятся 129 ковид-пациентов: 125 подключен к аппаратам ИВЛ, четверо находятся на ЭКМО.