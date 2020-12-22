Москва, , 11:10 — REGNUM Среди СМИ население России лучше всего относится к телеканалам. Об этом 22 декабря рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в пользу этого говорят итоги опроса «Лучшее СМИ»

«Если говорить о типах, то телевидение — 15%», — заявил Фёдоров.

На втором месте в рейтинге народной симпатии оказались электронные СМИ. Затем идут печатная пресса и радио.

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