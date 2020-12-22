Стокгольм, , 11:07 — REGNUM В Агентстве общественного здравоохранения Швеции не исключают, что мутировавший коронавирус SARS-CoV-2, обнаруженный ранее в Великобритании и Дании, проник на территорию страны и распространяется среди шведского населения. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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В свою очередь, генеральный директор ведомства Йохан Карлсон не смог опровергнуть или подтвердить наличие нового вида вируса в Швеции.

«Новый вариант (коронавируса — прим. ИА REGNUM) уже обнаружен в ряде стран Евросоюза, хотя и не в значительной степени. Не исключено, что он существует и в Швеции, но нам это подтвердить не удалось», — отметил Карлсон.

Отметим, что в конце прошлой неделе с аналогичным заявлением выступил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

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