Москва, , 11:03 — REGNUM На сегодняшний день число пациентов с COVID-19 в острой фазе не снижается. Об этом в ходе селекторного совещания с регионами заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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"Число пациентов с новой коронавирусной инфекцией в острой фазе заболевания пока не снижается», — сказал Мурашко.

По его словам, все региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения РФ согласованы.

Ранее в России началась вакцинация населения от COVID-19.