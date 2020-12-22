Москва, 22 декабря 2020, 11:03 — REGNUM На сегодняшний день число пациентов с COVID-19 в острой фазе не снижается. Об этом в ходе селекторного совещания с регионами заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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"Число пациентов с новой коронавирусной инфекцией в острой фазе заболевания пока не снижается», — сказал Мурашко.
По его словам, все региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения РФ согласованы.
Ранее в России началась вакцинация населения от COVID-19.